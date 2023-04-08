Bayburt'ta karlı yolda otomobil devrildi: 1'i çocuk 3 ölü | Video 08.04.2023 | 09:35 Bayburt’ta karlı yolda kayıp devrilen otomobildeki 1’i çocuk 3 kişilik aile hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, akşam saatlerinde Bayburt- Gümüşhane kara yolu Akşar köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Trabzon'da jandarma uzman çavuş olarak görev yapan Mikail Akbudak'ın (29) kullandığı otomobil kar ve tipi dolayısıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçtan ağır yaralı olarak jandarma ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılan sürücü Mikail Akbudak ile eşi Büşra (28) ve 3 yaşındaki kızları Gökçen Akbudak kaldırıldıkları Bayburt Devlet Hastanesinde hayatlarını kaybetti.Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Mikail Akbudak'ın Bayburt'un Rüştü köyünden olduğu ve eşinin Oruçbeyli köyünde bulunan ailesinin yanına iftar için gittikleri öğrenildi.