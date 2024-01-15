Bayburt’ta tek başına dolaşan karaca görüntülendi | Video
Bayburt’ta köyün yakınlarına kadar inip tarlalarda tek başına dolaşan karaca cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kısa bir süre görüntülenen karaca daha sonra koşarak uzaklaştı.
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