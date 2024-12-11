Bayburt'ta yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video
Bayburt'ta akşam saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran sis, dron ile havadan görüntülendi, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Dron kamerasına yansıyan sisli Bayburt geceleri, seyrine doyum olmayacak görüntüler oluşturdu.
Öte yandan, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdüren sisten ötürü Bayburtlu vatandaşlar, ileriyi görmekte güçlük çekti, dikkatle yolda ilerleyebildi. Görüş mesafesinin düştüğü yerlerde trafik ekipleri sürücülere yardımcı oldu, gerekli uyarılarda ve hatırlatmalarda bulundu. Sürücülere sisli havalarda sis ve kısa farları kullanmaları gerektiğini söyleyen trafik ekiplerince ulaşım kontrollü sağlandı.
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