Bayburt'taki trafik kazasında 3 öğretmen yaralandı | Video
Bayburt'ta otomobilin bahçeye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 öğretmen yaralandı.
O anlara tanıklık eden ve sıkıştıkları yerden öğretmenleri arkadaşı Berkay Coşkun ile çıkaran Ferhat Kaygusuz isimli genç, "Araba ilk başta yukarı çıkamadı, vitesi geri taktı. Bir baktık araç geri geri gelmeye başladı. Tam yokuşun sonunda sürücü kontrolünü kaybetti, sonrada demir korkulukları aşarak geriye doğru aşağı düştük. Biz de ilk başta anlayamadık diğer tarafa düştü zannettik. Gördüğümüz gibi hemen yardıma koştuk. Araçtaki ablalar şok geçirmişti, kapıyı falan ilk başta biz de açamadık, sonradan açıldı. Biz de yardım ederek, ablaları araçtan çıkardık. Araçta 3 kadın vardı, biri vücudunu hissetmiyordu, diğer ikisinin durumu iyiydi" dedi.
Hastaneye kaldırılan, tedavileri devam eden öğretmenlerden Ç.K'nın vücudunda kırıklar meydana geldiği, ameliyata alındığı, diğer iki öğretmen G.K. ve O.P.B'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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