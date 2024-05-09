Bayburt’un yüksek kesimlerine yağan kar kartpostallık manzaralar oluşturdu | Video
Bayburt’un yüksek kesimleri mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza bürüdü.
Yüksek kesimlere yağan karla birlikte il genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düştü.
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