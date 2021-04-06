Baygınlık geçiren kadın yere yığıldı.Esenyurt'ta aileler arasında yaşanan silahlı kavga kamerada | Video

Esenyurt’ta iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, bir kadın ise baygınlık geçirdi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddialar göre iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden sokak üzerinde kavga çıktı. Çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavgada bir kişi silahla yaralandı. Yaralanan kişi yakınları tarafından arabayla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kısa sürede olay yerine Özel Harekat Polisi de dahil çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheliler ise Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği dedektifleri tarafından kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi.

KAVGA ÇIKINCA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Yaşanan olay anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki grup arasında çıkan silahlı kavga anı ve bu sırada yakınlarının kavga ettiğini gören bir kadının bayılma anı da yer aldı.