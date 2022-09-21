Bayrağa selam veren judocu Ahmet: "Bayrağımızı bırakıp geçemedim" | Video

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Kayseri'de binada asılı olan Türk Bayrağına judocu selamı vererek görenleri duygulandıran Ahmet, "Bayrağımızı bırakıp geçemedim" dedi.
O anları anlatan Ahmet, bayrağa selam verdikten sonra kendini gururlu hissettiğini söyleyerek, "Ben judodan geliyordum. Daha sonra bayrağı görünce içimden bir heves geldi ve ben de bayrağa selam vermek istedim. Öylece bırakıp geçemedim. Kendimi gururlu hissettim. Bizim için çok önemli 3 şey var. Biri Kur'an-ı Kerim, ikincisi Türk Bayrağı ve üçüncüsü de vatanımız. Bizim için bayrak çok kutsal bir şeydir. O yüzden abilerim ablalarım da bayrağa saygılı olsunlar" dedi.