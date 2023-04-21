Bayram gezmesine giden ailenin aracı şarampole uçtu | Video 21.04.2023 | 15:17 Bayram gezmesi için Tokat'a gelen ailenin aracı takla attı, 4 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre; Kaza, Tokat'a bağlı Ulaş köyü mevkii Eyüp Sultan camii önünde meydana geldi. Ankara'dan Tokat'a Bayram gezmesi için geldiği öğrenilen T.K. yönetiminde ki 06 BLA 569 plakalı Fiat marka araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak camii önünde park halinde bulunan 60 PF 013 plakalı araca çarptı. Yol kenarında bulunan su kanalına düşerek durabilen araçta bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı. Park halinde bulunan araçta ise sadece maddi hasar oluştu. Kaza anı yol kenarında bulunan bir seranın güvenlik kamerasına yansıdı. Camii önünde gerçekleşen kazada, cuma namazı için camiye giden cemaat kazada yaralanan kişilere yardıma koştu. Kazada yaralanan T.K., M.K., A.N.K ve I.K. olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şehirde bulunan hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"ARAÇ 1 METRE HAVALANDI"

Kaza anında camiye gittiğini belirten Sabri veril, "Cuma namazı için camiye geliyordum. İlerde bir köşe var orayı döndüm ve bir fren sesi duydum, yoldan geliyordu. Araç caminin önünde bulunan kanala çarptı araç 1 metre havalandı, uçarak geldi burada ki park halinde olan araca çarptı. Ardından su kanalına düştü. Araçta 4 kişi vardı ambulans onları hastaneye kaldırdı" şeklinde konuştu.