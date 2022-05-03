Video Yaşam Bayram günü tüfekli ve yumruklu miras kavgası kamerada | Video
Bayram günü tüfekli ve yumruklu miras kavgası kamerada | Video

Bayram günü tüfekli ve yumruklu miras kavgası kamerada | Video

03.05.2022 | 13:57

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Samsun'un Bafra ilçesinde aralarında miras davası yüzünden husumet bulunan kardeşler ve aileleri arasında çıkan kavgada tüfek ve yumruklar konuştu. Olay anı güvelik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, aynı bahçede evleri bulunan Refaittin Y. ile kardeşi Şerafettin Y. arasında uzun süredir babalarından kalan miras davası nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Şerafettin Y. evinin bahçesinde kendi tapulu yerine ekmek fırını yaptı. Buna sinirlenen Refaittin Y. iddiaya göre kardeşinin fırınına zarar verdi. Uzun süredir de kardeşini tehdit eden Refaittin Y, sabah bayramlaşmaya gelen kardeşi Şerafettin Y.'nin çocukları ve torunlarının bahçede bulunduğu bir anda tüfekle üzerlerine yürüdü. Bu sırada çıkan arbedede tüfek ateş aldı. Havaya doğru ateş alan tüfek şans eseri kimseyi yaralamadı.

Çıkan arbedede Şerafettin Y. ve damadı, Refaittin Y'nin elinden tüfeği aldı. Tüfeği elinden alınan Refaittin Y., bu sefer eline geçirdiği baltayla onlara saldırdı. Etkisiz hale getirilen Refaittin Y. olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.

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