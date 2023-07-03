Video Yaşam Bayram tatili sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu | Video
Bayram tatili sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu | Video

Bayram tatili sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu | Video

03.07.2023 | 08:32

9 günlük bayram tatili sonrasında İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 38 seviyelerine geldi.

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9 günlük bayram tatilinin sonlanmasıyla şehre geri dönen İstanbullular haftanın ilk iş gününde iş başı yaptı. Bayram tatili sürecinde vatandaşların şehri terk etmesiyle ana arterler boş kalmıştı. Bugün sabah saatlerinden itibaren özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Maltepe mevkii D 100 kara yolunda Edirne istikametinde araç trafiğinin yoğun olduğu gözlendi. İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 38 seviyelerine yükseldi.

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