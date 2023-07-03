Bayram tatili sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu | Video
9 günlük bayram tatili sonrasında İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 38 seviyelerine geldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:58
Bayram tatili sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu | Video 03.07.2023 | 08:32
01:20
04:35
İstanbul Havalimanı’nda bayram dönüşü yoğunluğu sürüyor | Video 02.07.2023 | 14:47
02:47
Dağ keçileri Karakaya Barajı kıyısında mahsur kaldı | Video 02.07.2023 | 14:47
00:27
Bodrum açıklarında yüzen domuz tatilcileri şaşırttı | Video 02.07.2023 | 14:47
05:39
01:08
00:50
Hatay’da 3.7 büyüklüğünde deprem | Video 02.07.2023 | 14:05
05:59
Şişli'de akaryakıt istasyonu çalışanını öldüresiye dövdüler | Video 02.07.2023 | 11:13
01:03
İstanbul’da PKK operasyonu: 9 terörist yakalandı | Video 02.07.2023 | 11:12
01:37
Adana'da 1 kişinin öldüğü feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.07.2023 | 10:26
01:24
Bakan Özhaseki İslahiye'de yapımı devam eden konutları paylaştı | Video 02.07.2023 | 10:25
02:03
Minibüs Van Gölü’ne uçtu: 11 yaralı | Video 02.07.2023 | 09:59
03:57
Bastonlu yaşlı kadın dilenci "Kamerayı kapat" diyerek tepki gösterdi | Video 02.07.2023 | 09:59
02:08
Başında gezdirdiği 3 muhabbet kuşuyla Taksim’de ilgi odağı oldu | Video 02.07.2023 | 09:59
06:48
01:24
00:59
02:44
Öldüren yumruk kamerada | Video 02.07.2023 | 08:53