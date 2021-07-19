Video Yaşam Bayram trafiğine havadan takip: Sabah, helikopterli denetime katıldı!

Bayram trafiğine havadan takip: Sabah, helikopterli denetime katıldı!

Bayram trafiğine havadan takip: Sabah, helikopterli denetime katıldı!
19.07.2021 | 16:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

2 yaşındaki kayıp Ecrin’in annesinden yürek dağlayan feryat | Video 06:14
2 yaşındaki kayıp Ecrin’in annesinden yürek dağlayan feryat | Video 19.07.2021 | 16:50
Pendik’te kaçan kurbanlık dana trafiği birbirine kattı | Video 04:39
Pendik’te kaçan kurbanlık dana trafiği birbirine kattı | Video 19.07.2021 | 16:50
Bodrum'da milyon dolarlık yat küle döndü | Video 01:57
Bodrum'da milyon dolarlık yat küle döndü | Video 19.07.2021 | 17:07
Nusaybin İpekyolu üzerinde trafik kazası: 1 ağır yaralı | Video 00:14
Nusaybin İpekyolu üzerinde trafik kazası: 1 ağır yaralı | Video 19.07.2021 | 17:07
Eski sevgilisinin takside dövdüğü Habibe dehşet anlarını anlattı | Video 05:22
Eski sevgilisinin takside dövdüğü Habibe dehşet anlarını anlattı | Video 19.07.2021 | 16:54
Düzce'de makas atmaya çalışan sürücünün aracıyla devrildiği anlar kamerada! 00:38
Düzce'de makas atmaya çalışan sürücünün aracıyla devrildiği anlar kamerada! 19.07.2021 | 17:01
Nevşehir'de babasıyla yamaç paraşütü yapan 4 yaşındaki Ahmet kamerada! 03:27
Nevşehir'de babasıyla yamaç paraşütü yapan 4 yaşındaki Ahmet kamerada! 19.07.2021 | 15:37
Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan Halil Arıcı'nın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 07:33
Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan Halil Arıcı'nın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 19.07.2021 | 16:37
Bayram trafiğine havadan takip: Sabah, helikopterli denetime katıldı! 00:23
Bayram trafiğine havadan takip: Sabah, helikopterli denetime katıldı! 19.07.2021 | 16:22
Bayram temizliği yapan kebapçıya hırsızlık şoku | Video 04:00
Bayram temizliği yapan kebapçıya hırsızlık şoku | Video 19.07.2021 | 16:13
Çay bahçesindeki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:31
Çay bahçesindeki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 19.07.2021 | 15:57
İstanbul'da ucuz baklava kuyruğu | Video 04:43
İstanbul'da ucuz baklava kuyruğu | Video 19.07.2021 | 15:35
Antalya'da motosikletin minibüse çarptığı anlar kamerada 00:06
Antalya'da motosikletin minibüse çarptığı anlar kamerada 19.07.2021 | 15:37
Kurbanlıkların motosikletle taşındığı anlar ilginç görüntülere sahne oldu | Video 03:12
Kurbanlıkların motosikletle taşındığı anlar ilginç görüntülere sahne oldu | Video 19.07.2021 | 15:35
Başkan Erdoğan, KKTC'de resmi törenle karşılandı | Video 03:04
Başkan Erdoğan, KKTC'de resmi törenle karşılandı | Video 19.07.2021 | 15:42
Bursa'daki kol çatlatan kurbanlık pazarlığı kamerada! 05:17
Bursa'daki kol çatlatan kurbanlık pazarlığı kamerada! 19.07.2021 | 13:54
Tatil cenneti Bozcaada’yı bu hale getirdiler | Video 00:42
Tatil cenneti Bozcaada’yı bu hale getirdiler | Video 19.07.2021 | 15:16
Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi | Video 00:28
Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi | Video 19.07.2021 | 14:26
Adana'da Balotelli 2 bin 400 liraya satıldı | Video 03:05
Adana'da "Balotelli" 2 bin 400 liraya satıldı | Video 19.07.2021 | 14:13
Muğla'da araç kuyruğunun önü arkası yok | Video 02:20
Muğla'da araç kuyruğunun önü arkası yok | Video 19.07.2021 | 14:13

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda yaşanan yoğun trafik, havadan ve karadan denetleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Trafik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bayram tatiline çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğun trafik nedeniyle olabilecek trafik kazalarının önüne geçebilmek için koordineli bir çalışma yapıyor. SABAH, başkenti diğer illere bağlayan karayollarında helikopterli denetime katıldı. Bayram süresince 122 saat helikopterle 20 ilde denetim yapılacağı açıklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara'da Kurban Bayramı tatili öncesi trafik kontrolleri tüm hızıyla devam ediyor. Kontroller kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığınca Başkent'te helikopter ile yapılan havadan trafik denetimine SABAH katıldı.

HAVA'DAN YER EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ
Ekipler, özellikle trafiğin yoğun olduğu Ankara'yı çevre illere bağlayan Konya, Eskişehir, Samsun ve İstanbul karayolunda helikopterli trafik denetimi yapılarak trafiği izlemeye aldı.Helikopter ekibi tarafından havadan denetlenen karayolu trafiğinde, hız sınırını aşan, şerit ihlalinde bulunan araç sürücüleri hemen karadaki ekiplere bildiriliyor. Helikopter ekibi, trafik kuralı ihlallerinin yanı sıra tır, kamyon ve tanker gibi ağır tonajlı araçların yoğunluğu nedeniyle trafik akışının yavaşladığı noktaları da karadaki ekiplere bildirerek trafiğin çok daha hızlı bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlandı.

TESPİT EDİLEN İHLALLERE İŞLEM YAPILDI
Helikopterdeki kameralar aracılığıyla tespit edilen ihlaller, karayollarında oluşturulan uygulama noktalarındaki trafik polislerine bildirildi. İhlalde bulunan sürücülere ihlalde bulundukları suçlardan işlemden yapıldı.

122 SAAT DENETİM YAPILACAK
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kurban Bayramı trafiğinin havadan denetimlerle takip edileceği bildirildi.
Bayram sonuna kadar 20 ilde 122 saat helikopterle, 79 ile ilde ise 1.292 saat drone ile trafik denetimi yapılacağı açıklandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA