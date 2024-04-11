Video Yaşam Bayramda Kapadokya’da görsel şölen | Video
Bayramda Kapadokya’da görsel şölen | Video

Bayramda Kapadokya’da görsel şölen | Video

11.04.2024 | 08:32

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasının ardından doluluk oranı yüzde yüze ulaşan Kapadokya bölgesinde havalanan sıcak hava balonları bayram sabahında da görsel şölen oluşturdu.

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Sabahın ilk ışıkları ile birlikte aynı anda havalanan 165 sıcak hava balonu hem binenlere hem de izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Balona binenler Kapadokya vadilerini kuş bakışı izlerken, balona binemeyen yerli ve yabancı turistler de Kapadokya vadilerinde eşsiz manzaranın tadını çıkarttı.
UNESCO Kültürel ve Doğal Miras listesinde yer alan, peribacaları, ilginç kaya oluşumları, birbirinden güzel vadileri, yer altı ve yer üstü kaya şehirleri ile hem dünyanın, hem de Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde bayram hareketliliği devam ediyor. Bayram tatili nedeniyle bölgeye akın eden yerli turistler sıcak hava balonlarına akın etti.

Sıcak hava balon pilotu Suat Orman İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada "Bayram nedeniyle hem yerli hem de yabancı misafirlerimiz açısından bölgemizde de yoğunluk var. Son yıllarda Kapadokya bölgesindeki yerli turist sayısındaki artış bizleri de memnun ediyor. Pandemi döneminde ve sonrasında yerli turistlerin turizme çok katkısı olmuştur. Şu an bölgede ticari olarak 165 balon havalanıyor. Yerli ve yabancı misafirlerimize de elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz" dedi.

Bayram tatili için Kapadokya bölgesine gelen yerli turist Metin Öztekin'de yaptığı açıklamada "Kapadokya bölgesine 1988 yılında gelmiştim. O günden bugüne çok şey değişmiş. Daha önce görmediğimiz yerleri gezdik. En son balon turu yapmak istedik. Umarım iyi geçer" şeklinde konuştu.

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