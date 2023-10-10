Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı | Video 10.10.2023 | 08:31 BAYRAMPAŞA, O-3 TEM bağlantı yolunda seyir halindeki bir cip, aynı yönde giden 2 taksi ve motosikletle çarpıştı. Kazada taksilerde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazaya neden olduğu iddia edilen cipin sürücüsü Hatip B.'nin 0.69 promil alkollü olduğu belirlendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Bayrampaşa, O-3 TEM bağlantı yolu Edirne istikametinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hatip B.'nin kullandığı cip, aynı yönde giden Harun Y.'nin kullandığı taksi ve Sait Ç.'nin kullandığı taksi ile İbrahim H. Ö.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası her iki takside bulunan Harun Y., Sait Ç., Ozan A. ile Kuday B. yaralandı. Motosiklet sürücüsü de şans eseri yara almadan kurtuldu. Yoldan geçenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Polis ekiplerinin kazadan yara almadan kurtulan cip sürücüsü Hatip B.'ye yaptığı kontrolde 0.69 promil alkollü olduğunu tespit edildi. Cip sürücüsü Hatip B. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.