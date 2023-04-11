Video Yaşam Bayrampaşa’da 100 bin lira değerindeki motosikleti böyle çaldılar | Video
Bayrampaşa’da 100 bin lira değerindeki motosikleti böyle çaldılar | Video

Bayrampaşa’da 100 bin lira değerindeki motosikleti böyle çaldılar | Video

11.04.2023 | 15:52

Bayrampaşa’da bir evin önünden duran 100 bin TL değerindeki motosiklet iki hırsız tarafından çalındı. Hırsızların motosikleti çalıp olay yerinden uzaklaştığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 8 Nisan Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Mostar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın önünde duran piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan motosikleti gözlerine kestiren iki hırsız, aracı ittirerek hareket ettirdi. Hırsızlar motosikleti kaldırımdan yola indirdi. Hırsızlardan biri çaldıkları motosikletin üzerine binerken, suç ortağı ise onu yokuş aşağı olan yolun başına gelene kadar arkadan ittirdi. Motosikleti çalan hırsız, yolun yokuş aşağı olmasından faydalanarak hızlıca olay yerinden uzaklaşırken, diğeri ise yolun başında kendisini bekleyen beyaz renkli araca binerek kaçtı. Hırsızların motosikleti çaldığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Motosikletin sahibinin şikayeti üzerine hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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