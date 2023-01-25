Bayrampaşa'da 2 katlı binanın 2'nci katında yangın! | Video 25.01.2023 | 16:40 BAYRAMPAŞA'da 2 katlı binanın 2'nci katında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Orta Mahalle Kırgız Sokak'taki 2 katlı binanın ikinci katında saat 14.50 sıralarında bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binBayrampaşa'da 2 katlı binanın 2'nci katında yangın ada hasar oluştu. Olayın ardından evde maddi hasar oluştu.