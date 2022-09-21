Bayrampaşa’da 5 milyon 200 bin dolarlık dolandırıcılık iddiası | Video

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Bayrampaşa’da bir döviz bürosu çalışanının esnaftan topladığı 5 milyon 200 bin doları zimmetine geçirdiği iddia edildi. Döviz bürosu sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alınan şahsın tutuklandığı öğrenildi.
"DÖVİZ BÜROSU SAHİPLERİNİN TERTİPLEDİĞİ BİR OYUN"
Mağdur olduklarını ifade eden Rafet Yılmaz, "Tekstil işi yapıyorum 27 yıldır bu firmayı tanıyorum biz yurtdışından makine alıyoruz. Dolar ve euro üzerinden ödeme yapıyoruz. Genelde ay sonunda ödemelerimizi alıp döviz işlemlerimizi buradan yapıyoruz. Eylülün 2'sinde bir ödeme getirdim. Bana 'Şu an para yok perşembe günü ödemenizi alacaksınız' dediler o gün geldiğimde döviz bürosu kapalıydı. Firma yetkilisiyle görüştüğümde çalışan personelin parayı alıp kaçtığını söyledi. Döviz bürosu sahibi Zafer B.'nin bahsettiği para 5 milyon 200 bin dolar, çalışan personelin o parayı götürmesi mümkün değil, para büroda değil şirketin hesabındadır. Tamamen kurgulanmış döviz bürosu sahiplerinin tertiplediği bir oyun. Toplamda haberimiz olduğunu düşündüğü 50-60 kişi var. Paranın döviz bürosunda olduğunu söylüyor. Buradaki işlem iyi niyetli güvene dayalı bir işlemdir. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.
"ÇALIŞANLARLA ALAKALI DEĞİL"
Olayın iki çalışan üzerine yığılmaya çalışıldığını öne süren Ali Tural ise, "Biz bu bölgede 20 yıldır iş yapıyoruz. 20 yıldır döviz bürosuna paramızı bırakıyoruz. Tahsilatlarımızı bu döviz bürosundan yapmıştık, güven oluştu ve bu süreç böyle devam etti. Perşembe günü döviz bürosunun kapalı olduğunu gördük, işverenin çalışanları tarafından dolandırıldığı iddiasıyla çalışanlarını tutuklatmış, bu olayın çalışanlarla alakalı olduğunu sanmıyorum" diye konuştu.