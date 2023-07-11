Bayrampaşa’da atölyeden 400 bin TL’lik hırsızlık kamerada | Video
Bayrampaşa’da bir atölyeden 400 bin TL değerinde malzeme çalan hırsızlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 3 şahsın ticari araç ile gelip hırsızlık yaptığı işyerinin sahibi Cengiz Erol, olayı gerçekleştirenlerin yakalanması istedi.
Eşi ile birlikte dükkana gelen işyeri sahibi Cengiz Erol, kapının kırık olduğunu fark ederek soyulduğunu anladı. Erol, durumu polis ekiplerine haber verdi. Yaşanan olayı anlatan Cengiz Erol, "Pazar sabahı eşimle misafirliğe gidecektik. Dükkana uğramamız gerekti. Saat 11 gibi geldim kapının açık olduğunu gördük. Hırsızın girdiğini anladık, içeri girdik. İki tane elektrikli el aletimiz, iki tane gaz altı kaynak makinemiz, paslanmaz kapakları alıp çıkmışlar. Bütün elektrikli el aletlerimiz alınmış. İki tane gaz altı makinesi, polisaj makinesi, alüminyum merdivenimiz, 3 tane paslanmaz kapağımız, paslanmaz havuz basamakları vardı, onlar alınmış. 400 bin liraya yakın zararımız var. Karakola ifade verdik, olay yeri inceleme geldi. Güvenlik kamerasından bakınca hırsızların eldivenli ve maskeli olduğunu gördük. Kamera kayıtları ile karakola gittik. Memur arkadaşlar inceleyecek dendi" dedi.
HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 hırsızın ticari bir araç ile dükkanın önüne geldiği görülüyor. Hırsızlardan biri araç içinde beklerken bir diğeri aracın üstüne çıkarak atölyeyi kontrol ediyor. Daha sonra kapıdaki kilidi kıran hırsızlar, içeride bulunan malzemeleri ve ürünleri, çalıp araçla uzaklaşıyorlar.
Polis ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
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