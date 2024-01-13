Video Yaşam Bayrampaşa'da aynı kuyumcuya 4'üncü soygun girişimi! | Video
Bayrampaşa'da aynı kuyumcuya 4'üncü soygun girişimi! | Video

Bayrampaşa'da aynı kuyumcuya 4'üncü soygun girişimi! | Video

13.01.2024 | 10:42

BAYRAMPAŞA'da bir kuyumcu dükkanında, son bir yıl içerisinde 4 kez soygun girişimi yaşandı. Soygun girişimleri güvenlik kameralarına yansırken iş yeri sahibi Muhammed Alp, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanı, son bir yıl içerisinde 4 kez soyulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Her seferinde dükkanın kepengini açamayan şüphelilerin soygun girişimi başarız oldu. Yaşanan soygun girişimleri, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 5 şüphelinin dükkanın kepenklerini açmak için uğraştığı görülüyor. Bir başka görüntüde ise şüphelilerin kepenkteki kilidi, demir kesme makasıyla kesmeye çalıştıkları ancak başarısız oldukları anlar yer alıyor.

ŞÜKÜRLER OLSUN GİREMİYORLAR
Kuyumcu dükkanı sahibi Muhammed Alp, Dördüncü kez oldu. Bunların çete olduğu belli ama yakalanamıyorlar bir türlü. Biz bunlardan çok sıkıldık. Bunların bize tehlikesi var ama başka yerlere de giriyorlar. Şükürler olsun biz tedbirimizi aldık. Bir sıkıntımız yok ama yine de zarar veriyorlar. Yakalanması lazım artık bunların. Bunların vatandaşa zararı var. Bizim elimizden bir şey gelmiyor. Şükürler olsun giremiyorlar dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bayrampaşa’da aynı kuyumcuya 4’üncü soygun girişimi! | Video 04:41
Bayrampaşa'da aynı kuyumcuya 4'üncü soygun girişimi! | Video 13.01.2024 | 10:42
Osmaniye’de iki farklı yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 02:08
Osmaniye’de iki farklı yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 13.01.2024 | 10:42
Denizli’de hafif ticari araç ile otomobil böyle çarpıştı | Video 00:12
Denizli'de hafif ticari araç ile otomobil böyle çarpıştı | Video 13.01.2024 | 10:32
Çarpışan iki otomobilin tekerleri yola savruldu: 1 yaralı | Video 02:13
Çarpışan iki otomobilin tekerleri yola savruldu: 1 yaralı | Video 13.01.2024 | 09:57
Sultanbeyli’de kaza yapan sürücü yaralı arkadaşını bırakarak kaçtı | Video 02:11
Sultanbeyli'de kaza yapan sürücü yaralı arkadaşını bırakarak kaçtı | Video 13.01.2024 | 08:42
Kağıthane’de korkutan yangın: Alevler 3 binayı sardı | Video 07:03
Kağıthane'de korkutan yangın: Alevler 3 binayı sardı | Video 13.01.2024 | 09:18
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde çift yönlü zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi | Video 06:04
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çift yönlü zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi | Video 13.01.2024 | 08:41
İnternet üzerinden 4,6 milyonluk vurgun yapan 14 kişi yakalandı | Video 00:58
İnternet üzerinden 4,6 milyonluk vurgun yapan 14 kişi yakalandı | Video 12.01.2024 | 16:19
Kayıp Rus turist ölü bulundu | Video 07:33
Kayıp Rus turist ölü bulundu | Video 12.01.2024 | 16:19
Kepez’de çamurlu su rezaletinin ardından bu kez de sokak hayvanlarına vahşet! 01:04
Kepez’de çamurlu su rezaletinin ardından bu kez de sokak hayvanlarına vahşet! 12.01.2024 | 14:17
6 Şubat depremine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı | Video 02:25
6 Şubat depremine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı | Video 12.01.2024 | 13:35
Kepez’de sokak hayvanlarına vahşet | Video 01:04
Kepez’de sokak hayvanlarına vahşet | Video 12.01.2024 | 13:12
Fatih’te kargo şubesinde gasp girişimi kamerada | Video 02:38
Fatih’te kargo şubesinde gasp girişimi kamerada | Video 12.01.2024 | 12:25
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde korkutan yangın | Video 02:17
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde korkutan yangın | Video 12.01.2024 | 12:25
Antalya’da denizi kirleten gemiye 16 milyon ceza 00:02
Antalya'da denizi kirleten gemiye 16 milyon ceza 12.01.2024 | 10:48
Mersin’de hırsızlık şüphelisi, önce kameralara sonrada polise yakalandı 01:09
Mersin'de hırsızlık şüphelisi, önce kameralara sonrada polise yakalandı 12.01.2024 | 10:44
Fatih’te kargo şubesine gasp anı kamerada 02:39
Fatih’te kargo şubesine gasp anı kamerada 12.01.2024 | 10:40
Ağrı’da sağlık ekipleri mahsur kalan hamile kadın için seferber oldu 02:29
Ağrı'da sağlık ekipleri mahsur kalan hamile kadın için seferber oldu 12.01.2024 | 10:35
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin üyesi olduğu çeteye yeni operasyon: 6 gözaltı | Video 03:38
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin üyesi olduğu çeteye yeni operasyon: 6 gözaltı | Video 12.01.2024 | 10:07
Antalya’da denizi kirleten ticari gemiye 16 milyon TL ceza | Video 01:21
Antalya'da denizi kirleten ticari gemiye 16 milyon TL ceza | Video 12.01.2024 | 10:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA