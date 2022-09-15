Bayrampaşa’da bir binanın çatısı alev alev yandı | Video

İstanbul Bayrampaşa’da bir binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Alev alev yanan çatı, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Alev alev yanan çatı dron ile görüntülendi.

Yangın, Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Kosova Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde tüm çatıyı sararak bitişiğindeki binanın çatısına sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören apartman sakinleri hemen binayı boşalttı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan çatı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Binanın çatısında maddi hasar oluştu. Öte yandan alev alev yanan çatı havadan görüntülendi.