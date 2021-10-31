Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:30
Aynı aileden 15 günde koronavirüsten 4'üncü ölüm! 31.10.2021 | 15:14
01:45
Otelde su baskınlarına karşı branda ve kum çuvallı tedbir 31.10.2021 | 14:57
02:37
Yollar buz pistine döndü, onlarca tır mahsur kaldı 31.10.2021 | 14:55
01:20
'Yüzen ev’de yaşamak bambaşka' | Video 31.10.2021 | 14:45
00:16
Silivri'de öfkeli koca dehşeti! Önce eşini vurdu, sonra intihar etti 31.10.2021 | 14:43
00:49
03:31
Sarıyer'de araç sahiplerinin korkulu rüyası far hırsızları kamerada | Video 31.10.2021 | 14:26
00:21
Evlerden hırsızlık yapan şahıs çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı 31.10.2021 | 14:27
02:44
Çorum'da dernekte 2 kişinin öldüğü kavgada 6 tutuklama | Video 31.10.2021 | 14:26
02:43
Ortaköy'de scooter denetiminde ilginç anlar: Scooterla kova taşıdı | Video 31.10.2021 | 14:17
00:17
01:04
Bursa'da markete torpil atan çocuk yangın çıkarttı, o anlar kamerada | Video 31.10.2021 | 14:17
00:14
Bakırköy'de pazarcıların tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video 31.10.2021 | 14:17
01:05
Madeni paradan yaptığı yüzük parmağına sıkıştı 31.10.2021 | 14:06
02:50
Bayrampaşa'da dairede çıkan yangın vatandaşları korkuttu! | Video 31.10.2021 | 14:00
05:57
Herkes çalışan sandı, iş yerini soydu 31.10.2021 | 13:31
01:43
Kırşehir’de trajikomik olay: Otomobil kazı alanında kaldı 31.10.2021 | 13:29
05:58
Doğa harikası Sarıgöl kuraklık kurbanı oldu 31.10.2021 | 13:12
00:38
Gökyüzü meraklıları Hasankeyf’te buluştu 31.10.2021 | 13:12
Bayrampaşa’da bir binanın giriş katında çıkan yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Alevler içerisinde kalan dairede bulunan diyaliz hastası eşini kurtaran adam ise, yangını ufak yanıklarla atlattığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi le söndürüldü.
Yangın, saat 12:00 sıralarında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Elektrik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. O esnada içeride bulunan diyaliz hastası eşini kurtarmak için alevlerin arasına dalan 72 yaşındaki Recep Uçar, eşi Fatma Uçar'ı alarak dışarı çıktı. Eşini kurtarmak için alevlerin arasında dalan Recep Uçar'ın vücudunda ufak çaplı yanıklar oluştu. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Recep Uçar, ambulans ipe hastaneye kaldırıldı.
Olayı gören bir vatandaş ise' "Biz kahvaltı yapıyorduk. Benim çocuk gördü. Baba evden duman çıkıyor dedi. Koşa koşa geldik. Abi eşini çıkarmış. Tuttuk abiyi çıkardık. Tekrar içeri girdi. Şarterleri kapatmak için girdiğinde yanmış vaziyette çıktı" dedi. Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmaları sonrası yangın tamamen söndürüldü.