Video Yaşam Bayrampaşa’da dehşet! Öldürdükleri kişiyi battaniyeye sarıp böyle taşıdılar | Video

Bayrampaşa’da dehşet! Öldürdükleri kişiyi battaniyeye sarıp böyle taşıdılar | Video

Bayrampaşa’da dehşet! Öldürdükleri kişiyi battaniyeye sarıp böyle taşıdılar | Video
25.12.2020 | 13:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şehit Süleyman Paşa Camii’nin restorasyonu tamamlandı | Video 01:00
Şehit Süleyman Paşa Camii’nin restorasyonu tamamlandı | Video 25.12.2020 | 16:58
Osmaniye'de damperi açılan TIR'ın PTS direğine çarpma anı kamerada | Video 01:58
Osmaniye'de damperi açılan TIR'ın PTS direğine çarpma anı kamerada | Video 25.12.2020 | 16:48
Batman'da PKK'nın katlettiği çocuk şehitler için anma programı | Video 02:53
Batman'da PKK'nın katlettiği çocuk şehitler için anma programı | Video 25.12.2020 | 16:49
Afyonkarahisar'da akıllara durgunluk veren görüntü... Kaza yerine tepsiyle çay servisi yaptı | Video 02:20
Afyonkarahisar'da akıllara durgunluk veren görüntü... Kaza yerine tepsiyle çay servisi yaptı | Video 25.12.2020 | 16:19
Jandarma Amanoslar'da PKK'ya ait sığınak bulduğu mermilerle 'ohh ohh' yazdı | Video 00:25
Jandarma Amanoslar'da PKK'ya ait sığınak bulduğu mermilerle 'ohh ohh' yazdı | Video 25.12.2020 | 16:15
Suriyeli kadınların saç koparan sokak kavgası kamerada | Video 01:33
Suriyeli kadınların saç koparan sokak kavgası kamerada | Video 25.12.2020 | 16:02
Tokat'ta Kont Dracula’nın esir tutulduğu kaleyle ilgili ilginç rivayet | Video 05:16
Tokat'ta Kont Dracula’nın esir tutulduğu kaleyle ilgili ilginç rivayet | Video 25.12.2020 | 16:15
Hastane bahçesinde köpeği ezen doktor hakim karşısına çıktı | Video 00:28
Hastane bahçesinde köpeği ezen doktor hakim karşısına çıktı | Video 25.12.2020 | 16:02
CHP Ardahan Göle ilçe Başkan Yardımcısı Selçuk Yeni, şantaj suçundan tutuklandı | Video 00:21
CHP Ardahan Göle ilçe Başkan Yardımcısı Selçuk Yeni, şantaj suçundan tutuklandı | Video 25.12.2020 | 15:45
Aksaray'da kadın simitçiye sopalı saldırı kamerada | Video 03:04
Aksaray'da kadın simitçiye sopalı saldırı kamerada | Video 25.12.2020 | 15:38
Korkunç anlar kamerada. Rusya'da otobüs şarampole böyle yuvarlandı: 4 ölü | Video 00:53
Korkunç anlar kamerada. Rusya'da otobüs şarampole böyle yuvarlandı: 4 ölü | Video 25.12.2020 | 15:07
Rusya'da nehir köpükleri yola savruldu, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 00:42
Rusya'da nehir köpükleri yola savruldu, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 25.12.2020 | 15:07
Arkadaşlarını öldürüp battaniye ile ormana attılar | Video 00:41
Arkadaşlarını öldürüp battaniye ile ormana attılar | Video 25.12.2020 | 15:11
Narkotik köpeği 'Galya' gizlenen 2 kilo 700 gram esrarı böyle buldu | Video 02:14
Narkotik köpeği 'Galya' gizlenen 2 kilo 700 gram esrarı böyle buldu | Video 25.12.2020 | 14:37
Eski ortaklarını kaçıran Çinliler kamerada | Video 00:51
Eski ortaklarını kaçıran Çinliler kamerada | Video 25.12.2020 | 14:49
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü böyle uçtu | Video 01:10
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü böyle uçtu | Video 25.12.2020 | 14:27
Şehir eşkiyaları bir günde yakalandı! Araca bindirip böyle kaçırmışlar | Video 01:20
Şehir eşkiyaları bir günde yakalandı! Araca bindirip böyle kaçırmışlar | Video 25.12.2020 | 14:30
Bayrampaşa’da dehşet! Öldürdükleri kişiyi battaniyeye sarıp böyle taşıdılar | Video 00:20
Bayrampaşa’da dehşet! Öldürdükleri kişiyi battaniyeye sarıp böyle taşıdılar | Video 25.12.2020 | 13:07
Beyoğlu'nda cep telefonu hırsızlığını köpek önledi... O anlar kamerada | Video 00:18
Beyoğlu'nda cep telefonu hırsızlığını köpek önledi... O anlar kamerada | Video 25.12.2020 | 13:07
Şafak vakti sahte içki operasyonu! Oğlu yatarken bazanın altına saklanıp kurtulmaya çalıştı | Video 00:22
Şafak vakti sahte içki operasyonu! Oğlu yatarken bazanın altına saklanıp kurtulmaya çalıştı | Video 25.12.2020 | 13:02

Bayrampaşa'da Pakistan uyruklu S.A.'yı öldürdükten sonra battaniyeye sarıp Edirne'ye götürdüğü belirlenen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Cesedin battaniyeye sarılıp taşınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 4 Aralık 2020 tarihinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Pakistan uyruklu olduğu belirlenen S.A. henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yine kendisi gibi Pakistan uyruklu olduğu tespit edilen İ.A. ve İ.B. tarafından öldürüldü. Cinayetin ardından polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, S.A. öldürüldükten sonra battaniyeye sarılarak İ.A ve İ.B tarafından araca yüklenip Edirne'ye götürüldüğü tespit edildi. 19 Aralık 2020 tarihinde Edirne İl Jandarma ekipleri tarafından S.A'ya ait olduğu belirlenen ceset bırakıldığı yerde bulundu. Cesedin Edirne'de bulunmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinin geniş kapsamlı çalışma yaptı. Polis, S.A.'yı öldürüp Edirne'ye taşıdığını belirlediği İ.A. ve İ.B'yi yine cinayetin işlendiği mahallede farklı bir adreste bulunduklarını tespit etti. 23 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen baskında 2 şüpheli gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA