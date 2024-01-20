Bayrampaşa’da erkek arkadaşının uzun namlulu silahıyla vurulan Nazlı Elmas hayatını kaybetti | Video
Bayrampaşa’da erkek arkadaşı tarafından uzun namlulu silahla vurulan Nazlı Elmas, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Elmas'ın cenazesi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
Hastanede tedavisi devam eden genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatını kaybetti. Kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemleri biten Elmas'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze işlemlerinin ardından 20 yaşındaki Nazlı Elmas'ın cenazesi Altıntepsi Mahallesi Yeni Caminde ikindi namazının ardından defnedilecek.
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