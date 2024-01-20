Video Yaşam Bayrampaşa’da erkek arkadaşının uzun namlulu silahıyla vurulan Nazlı Elmas hayatını kaybetti | Video
Bayrampaşa’da erkek arkadaşının uzun namlulu silahıyla vurulan Nazlı Elmas hayatını kaybetti | Video

Bayrampaşa’da erkek arkadaşının uzun namlulu silahıyla vurulan Nazlı Elmas hayatını kaybetti | Video

20.01.2024 | 13:59

Bayrampaşa’da erkek arkadaşı tarafından uzun namlulu silahla vurulan Nazlı Elmas, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Elmas'ın cenazesi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

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Olay 17 Ocak'ta saat 23.00 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre Nazlı Elmas (20), erkek arkadaşı Eniz Kurtuluş'un (25) çatı katındaki dairesine gelmiş ve Kurtuluş, evdeki 'uzi' diye tabir edilen uzun namlulu silahla Elmas'ı, yaralamıştı. Yaralanan 20 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Eniz Kurtuluş ise, gözaltına alındıktan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hastanede tedavisi devam eden genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatını kaybetti. Kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemleri biten Elmas'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze işlemlerinin ardından 20 yaşındaki Nazlı Elmas'ın cenazesi Altıntepsi Mahallesi Yeni Caminde ikindi namazının ardından defnedilecek.

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