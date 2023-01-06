Bayrampaşa'da eski eşine dehşeti yaşattı! Sokak ortasında kimyasal maddeli saldırı | Video
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İstanbul Bayrampaşa'da meydana gelen olay, deyim yerinde ise kan dondurdu. Yasemin Aksoy (32), bir yıl önce boşandığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Yusuf Çavdar'ın kimyasal maddeli saldırısına uğradı. Çavdar'ın saldırı sırasında 'Güzelliğine mi güveniyorsun?' dediği öğrenildi. Yasemin Aksoy, yaşadığı korku dolu anları anlatırken, "Şikayette bulundum, hiçbir ceza almadı. Üç kez uzaklaşma kararını ihlal etti, ceza almadı" dedi. Öte yandan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.