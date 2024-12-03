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Bayrampaşa'da geri manevra yapan minibüs yayaya böyle çarptı | Video

Bayrampaşa'da geri manevra yapan minibüs yayaya böyle çarptı | Video

03.12.2024 | 12:58

Bayrampaşa'da geri manevra yapan minibüs yayaya çarptı. Kazada yaralanan kadının vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. Minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Pazartesi günü saat 15.45 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin otopark alanında geri manevra yapan minibüs, arkasında yürüyen yayayı fark etmedi. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen yaya yaralandı. Kadın minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. Minibüs şöförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza, çevrede bulunun bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, geri manevra yapan minibüsün yürüyen kadına hızla çarptığı anlar görülüyor. Kadına çarpan minibüsü sürücüsü durumu fark ederek duruyor. Kazaya şahit olan vatandaşlar ise, yaralı kadına yardım etmek için olay yerine koşuyor.

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