Bayrampaşa'da girişi dolapla kapatılan "uyuşturucu tarlasına" polis baskını: 3 gözaltı | Video
Bayrampaşa'da operasyon düzenlenen inşaat halindeki bir adreste, girişi dolapla kapatılan gizli bölmede Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi. Operasyonda çok sayıda Hint keneviriyle, yetiştiriciliğinde kullanılan düzenek ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli 6136 SKM ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından adli makamlara sevk edildi. E.O. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, M.D. ve H.C. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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