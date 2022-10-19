Video Yaşam Bayrampaşa'da hırsızlık şüphesiyle darbedildi | Video
Bayrampaşa'da hırsızlık şüphesiyle darbedildi | Video

Bayrampaşa'da hırsızlık şüphesiyle darbedildi | Video

19.10.2022 | 09:50

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Bayrampaşa'da, bir zincir marketin çalışanları markette hırsızlık yaptığını iddia ettikleri şüpheliyi darbetti.

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Kartaltepe Mahallesi'nde önceki akşam bir zincir markette, bir kişi hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanlar tarafından yakalandı. Market çalışanları üçünçü kez hırsızlık yaptığını ileri sürdükleri kişiyi, zorla dışarı çıkardı. Kaçmak isteyen kişi çalışanlar tarafından darbedildi.

Market çalışanlarının hırsızlık şüphelisi olduğu iddiasıyla darbettiği kişinin görüntüleri, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, iki market çalışanının hırsızlık şüphelisini tuttuğu görülüyor. Şüpheli bağırarak çevredekilerden yardım istiyor. Polis tarafından ifadeleri alınan hırsızlık şüphelisi ve market çalışanlarının Olaya karışan tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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