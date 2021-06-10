Video Yaşam Bayrampaşa'da İETT otobüsünde yangın | Video

Bayrampaşa'da İETT otobüsünde yangın | Video

Bayrampaşa'da İETT otobüsünde yangın | Video
10.06.2021 | 17:18

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Bayrampaşa meyve sebze hali önünde bir otobüste bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı . İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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