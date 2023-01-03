Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:30
Bayrampaşa’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Video 03.01.2023 | 08:54
01:26
Mersin'de organize suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı | Video 03.01.2023 | 08:48
00:38
03:00
00:53
Emniyet'ten 20 adrese kaçak ve sahte içki operasyonu | Video 02.01.2023 | 16:31
00:42
Kırklareli’nde av tüfeği ile bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı | Video 02.01.2023 | 16:09
01:10
01:33
02:51
00:10
Üsküdar’da duvara çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı | Video 02.01.2023 | 15:16
00:36
Asansörün güvenlik kamerasına sigara bastı | Video 02.01.2023 | 15:19
00:38
Bir haftada 40 kilo uyuşturucu ele geçirdiler! 123 zehir taciri tutuklandı 02.01.2023 | 15:17
03:39
00:36
İnşaattan hırsızlık yapan şahıs JASAT tarafından yakalandı | Video 02.01.2023 | 15:01
00:42
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 ölü | Video 02.01.2023 | 14:42
01:03
09:07
00:21
“Polis” süsü vererek dolandırdı! Gaspçı sahte polis böyle yakalandı | Video 02.01.2023 | 11:25
03:28
03:40
Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı’nda mest eden kar manzarası | Video 02.01.2023 | 10:21
Bayrampaşa’da otomobil ile sebze taşıyan kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası kamyonet ve otomobil içinde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaza yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Kazada yaralan, Ümit S., Gönül K., Mahmut D., Emre A., Fevzi V., Beritan A., tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası kamyonetten yola dökülen sebzeler belediye temizlik ekipleri tarafından temizlendi. Bariyerlere çıkan kamyonet ise vinçle indirilerek olay yerinden kaldırıldı.
Polis ekipleri tarafından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik kaza yerinin temizlenmesinin ardından tamamen açıldı.
Öte yandan 6 kişinin yaralandığı kazayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.