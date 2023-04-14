Video Yaşam Bayrampaşa'da metrobüste bıçaklı kavga dehşeti kamerada: 3 yaralı | Video
Bayrampaşa'da metrobüste bıçaklı kavga dehşeti kamerada: 3 yaralı | Video

Bayrampaşa'da metrobüste bıçaklı kavga dehşeti kamerada: 3 yaralı | Video

14.04.2023 | 10:04

Bayrampaşa metrobüs durağında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın şiddetlenmesi üzerine taraflardan biri yanındaki bıçağını çıkartarak kavgayı ayırmak isteyenler ile birlikte toplamda 3 kişiyi yaraladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Bayrampaşa metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında taraflardan biri diğerine "sen bana niye öyle dedin" diyerek tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce metrobüsteki vatandaşlar, kavgayı ayırmak istese de başarılı olamadı. Taraflardan biri yanında bulundurduğu bıçağını çıkararak hem kavga ettiği kişiyi hem de kavgayı ayırmak isteyen kişileri yaraladı. Kavga nedeniyle metrobüs şoförü, Bayrampaşa durağında durdu. Vatandaşlar metrobüsü boşaltırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga nedeniyle bıçakla yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi. Saldırgan ise metrobüs durağında bulunan güvenlik tarafından yakalandı. Saldırgan olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı. Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Öte yandan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirine girdiği ve birinin bıçakla saldırdığı anlar görülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bayrampaşa’da metrobüste bıçaklı kavga dehşeti kamerada: 3 yaralı | Video 00:40
Bayrampaşa'da metrobüste bıçaklı kavga dehşeti kamerada: 3 yaralı | Video 14.04.2023 | 10:04
Hatay’da deprem anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 03:56
Hatay'da deprem anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 14.04.2023 | 10:04
Düzensiz göçmenleri kaçak yollarla getiren şüpheli tutuklandı | Video 00:55
Düzensiz göçmenleri kaçak yollarla getiren şüpheli tutuklandı | Video 14.04.2023 | 10:15
Şanlıurfa’da, kayıp iş insanının kuyuda cansız bedeni bulundu | Video 01:17
Şanlıurfa'da, kayıp iş insanının kuyuda cansız bedeni bulundu | Video 14.04.2023 | 10:06
Metroda büyük panik! Dumanlar yükseldi, acil durum anosları yapıldı | Video 02:09
Metroda büyük panik! Dumanlar yükseldi, acil durum anosları yapıldı | Video 14.04.2023 | 10:00
Akaryakıt istasyonunda drift çılgınlığı kamerada | Video 00:43
Akaryakıt istasyonunda drift çılgınlığı kamerada | Video 14.04.2023 | 10:00
Bahçelievler’de boşaltılan 6 katlı bina havadan görüntülendi | Video 02:24
Bahçelievler'de boşaltılan 6 katlı bina havadan görüntülendi | Video 14.04.2023 | 09:26
Maltepe’de vinç yangını D-100 karayolu’nda trafik yoğunluğu oluştu | Video 02:33
Maltepe'de vinç yangını D-100 karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu | Video 14.04.2023 | 09:03
Bahçelievler’de kolonlarından ses gelen 46 yıllık bina tahliye edildi | Video 01:46
Bahçelievler’de kolonlarından ses gelen 46 yıllık bina tahliye edildi | Video 14.04.2023 | 09:05
Kahramanmaraş depreminde 600 yıllık tarihi caminin yıkıldığı anlar kamerada | Video 00:18
Kahramanmaraş depreminde 600 yıllık tarihi caminin yıkıldığı anlar kamerada | Video 14.04.2023 | 09:03
İstinat duvarı apartmanın üzerine çöktü: 32 daire tahliye edildi | Video 04:17
İstinat duvarı apartmanın üzerine çöktü: 32 daire tahliye edildi | Video 14.04.2023 | 08:41
Van-Bahçesaray yolunda mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı | Video 00:47
Van-Bahçesaray yolunda mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı | Video 14.04.2023 | 08:40
Elazığ’da tır ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 00:54
Elazığ'da tır ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı | Video 14.04.2023 | 08:40
Ticari taksinin çarptığı yaya yaralandı | Video 01:17
Ticari taksinin çarptığı yaya yaralandı | Video 14.04.2023 | 08:39
Türkiye Esra Erol’da yine Fatma’yı konuştu! Fatma’nın yaşadığı acı Esra Erol’u gözyaşlarına boğdu! | Video 08:27
Türkiye Esra Erol’da yine Fatma’yı konuştu! Fatma’nın yaşadığı acı Esra Erol’u gözyaşlarına boğdu! | Video 13.04.2023 | 20:29
Hakim savcı minibüsü ters devrildi: Ağır Ceza Başkanı ve Cumhuriyet Savcısı yaralandı | Video 00:09
Hakim savcı minibüsü ters devrildi: Ağır Ceza Başkanı ve Cumhuriyet Savcısı yaralandı | Video 13.04.2023 | 19:09
Ağrı’da muz kolisi içinde 5 kilo 948 gram ‘skunk’ ele geçirildi | Video 00:28
Ağrı’da muz kolisi içinde 5 kilo 948 gram ‘skunk’ ele geçirildi | Video 13.04.2023 | 16:21
Siirt’te binaya yıldırım düştü | Video 00:37
Siirt'te binaya yıldırım düştü | Video 13.04.2023 | 16:02
Güngören’de binanın çökmesi sonrası yaşananlar güvenlik kamerasında | Video 01:33
Güngören'de binanın çökmesi sonrası yaşananlar güvenlik kamerasında | Video 13.04.2023 | 16:06
23 Nisan provası sırasında fenalaşan 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı | Video 01:04
23 Nisan provası sırasında fenalaşan 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı | Video 13.04.2023 | 15:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA