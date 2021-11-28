Video Yaşam Bayrampaşa’da pet shopta yangın! Çok sayıda hayvan telef oldu | Video
Bayrampaşa’da pet shopta yangın! Çok sayıda hayvan telef oldu | Video

Bayrampaşa’da pet shopta yangın! Çok sayıda hayvan telef oldu | Video

28.11.2021 | 08:34

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Bayrampaşa’da üç katlı binanın giriş katında bulunan pet shopta yangın çıktı. Pet shopta bulunan ve dumandan etkilenen çok sayıda kedi, tavşan ve kuş telef oldu.

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Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesi üzerinde bulunan üç katlı binan giriş katındaki pet shop dükkanında meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye duman çıkan pet shopa müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken pet shopun içinde bulunan çok sayıda hayvan dumandan etkilenerek telef oldu.

ÇOK SAYIDA HAYVAN TELEF OLDU
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında yapılan kontrollerde pet shopta bulunan kedi, tavşan ve kuşların ise telef olduğu belirlendi.
Yangın sonrası iş yerinde hasar oluşurken polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

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