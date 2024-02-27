Bayrampaşa’da şüpheli araçtan çok sayıda uyuşturucu madde ve yüklü miktarda para çıktı | Video 27.02.2024 | 11:08 Bayrampaşa’da polisin durduğu şüpheli araçtan 220 paket 375 gram kokain, 831 bin 350 lira, bin 150 euro ve 850 dolar ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Asayiş Unsurları ve Motosikletli polis ekipleri, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Bayrampaşa'da çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, 23 Şubat tarihinde Altıntepsi Mahallesi'nde bulunan cadde üzerinde bir araç şüphe üzerine takibe alındı. Bir süre sonra polis dur ihtarında bulunduğu şüphelinin aracında gerekli kontroller sağlandı. Araç sürücüsü R.O'nun üzerinde ve araçta yapılan aramalarda, 220 paket satışa hazır hale getirilmiş toplamda 375 gram kokain, 831 bin 350 lira, bin 150 euro ve 850 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.