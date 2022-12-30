Bayrampaşa'da tokat şakasıyla başlayan kavga cinayetle bitti | Video

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BAYRAMPAŞA'da M.Ö. arkadaşı Ş.K.'ye şaka amaçlı tokat atmasının ardından ikili arasında kavga başladı. Oturdukları eğlence mekanından dışarıya çıkan ikili arasındaki kavgada, M.Ö. yanındaki arkadaşı U.K. ile birlikte Ş.K.'ye silahla ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralan Ş.K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, U.K'yi Başakşehir'de, M.Ö.'yü de Fatih'te yakaladı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ise 1 tane ruhsatsız tabanca ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler "Kasten Öldürme" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
O ANLAR KAMERADA
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin ateş ettikten sonra Ş.K.'yi darbettikleri ve Ş.K.'nin yere düştüğü görülüyor.