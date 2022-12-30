Video Yaşam Bayrampaşa'da tokat şakasıyla başlayan kavga cinayetle bitti | Video
Bayrampaşa'da tokat şakasıyla başlayan kavga cinayetle bitti | Video

Bayrampaşa'da tokat şakasıyla başlayan kavga cinayetle bitti | Video

30.12.2022 | 14:22

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BAYRAMPAŞA'da M.Ö. arkadaşı Ş.K.'ye şaka amaçlı tokat atmasının ardından ikili arasında kavga başladı. Oturdukları eğlence mekanından dışarıya çıkan ikili arasındaki kavgada, M.Ö. yanındaki arkadaşı U.K. ile  birlikte Ş.K.'ye silahla ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralan Ş.K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 14 Aralık Çarşamba Günü saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir eğlence mekanında oturan M.Ö. arkadaşı Ş.K.'ye tokat attı. M.Ö. ile Ş.K arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma mekan dışında çıkan ikili kavgaya başladı. Kavgada, M.Ö.'nün yanındaki arkadaşı U.K., yanında bulunan 2 silahtan birini M.Ö'ye verdi. İkili daha sonra Ş.K.'ye kurşun yağdırdı. Ş.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, arkadaşları tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ş.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, U.K'yi Başakşehir'de, M.Ö.'yü de Fatih'te yakaladı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ise 1 tane ruhsatsız tabanca ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler "Kasten Öldürme" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLAR KAMERADA
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin ateş ettikten sonra Ş.K.'yi darbettikleri ve Ş.K.'nin yere düştüğü görülüyor.

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