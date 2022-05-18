Video Yaşam Bayrampaşa’daki eğlence parkında hırsızlık | Video
Bayrampaşa’daki eğlence parkında hırsızlık | Video

Bayrampaşa’daki eğlence parkında hırsızlık | Video

18.05.2022 | 11:16

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İstanbul Bayrampaşa’da bulunan bir eğlence parkının yönetim ofisine giren 2 şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, 6 Mayıs günü Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde bulunan eğlence parkında saat 07.00 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre, eğlence parkının yönetim ofisine giren iki şüpheli, içerisinde kredi kartları, kimlik belgeleri ve 370 TL para bulunan cüzdanı çaldı. Konuyla ilgili Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan araştırmalar sonucunda olayı E.G. ve M.Y. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. 15 Mayıs tarihinde adresleri tespit edilen şüphelilerden E.G. isimli kişi Eyüpsultan ilçesinde, M.Y. isimli kişi ise Sultangazi ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler, "Açıktan Hırsızlık" suçundan 16 Mayıs tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Görüntülerde, şüphelilerden biri yönetim ofisinde buldukları pantolonun cebinden cüzdanı çalarken diğer şüpheli etrafı gözetliyor. Pantolonu yere bırakan şüpheliler olay yerinden sakin adımlarla uzaklaşıyor.

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