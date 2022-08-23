Bayrampaşa’daki sebze ve meyve halinde kaçak göçmen operasyonu | Video

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Bayrampaşa’da bulunan Sebze ve Meyve Hali içerisinde polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu bir minibüsten 8 kaçak göçmen çıktı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Ekipler tarafından yakalanan göçmenler, İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. 8 göçmenin emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüleceği aktarıldı.
Öte yandan araç sürücüsü M.H.', göçmenleri Fatih'ten aldığı ve Edirne'ye götüreceği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri devam eden M.H., hakkında "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.