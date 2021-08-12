Baz istasyonunun çökme anı saniye saniye kaydedildi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:33
Malatya'da taşan dere sele neden oldu! O anlar kamerada | Video 12.08.2021 | 18:36
03:06
05:17
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor | Video 12.08.2021 | 17:35
00:46
01:36
Adıyaman’da yol kenarına döşenen EYP patlatıldı | Video 12.08.2021 | 16:29
00:50
Baz istasyonunun çökme anı saniye saniye kaydedildi | Video 12.08.2021 | 16:29
00:50
Ağabey-kardeş tartışması cinayetle bitti | Video 12.08.2021 | 15:48
00:51
Kız yurdu önünde cinsel içerikli hareket yapan şahıs adliyede | Video 12.08.2021 | 15:48
02:36
02:30
07:16
Kahvaltı hazırlarken selin sürüklediği tomruk duvarı patlattı | Video 12.08.2021 | 14:36
00:29
00:14
Fotokapana takılan avcılara 44 bin lira ceza | Video 12.08.2021 | 14:36
01:44
Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına darbe | Video 12.08.2021 | 14:01
01:58
Yaşlı vatandaşlar botlarla alınıp, sırtlarda taşındılar | Video 12.08.2021 | 14:00
04:43
Sinop'ta sel afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı 12.08.2021 | 13:28
03:04
02:58
02:46
Şoförün olmadığını fırsat bildi, paraları alıp kaçtı | Video 12.08.2021 | 13:10
01:39
Telefon bataryasının patlama anı kamerada | Video 12.08.2021 | 13:10
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde bir GSM şirketine ait baz istasyonunun sel sularına kapılması saniye saniye cep telefonuna kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesinde etkili olan sel nedeniyle bir GSM şirketine ait baz istasyonunun sel sularına kapılması cep telefonuna yansıdı. Vatandaşlar, cep telefonuna kayıttayken baz istasyonu yıkılmaya başladı. Baz istasyonunun yıkıldığını gören vatandaşlar, korkarak bulundukları alandan kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Vatandaşların panik anları ise cep telefonuna saniye saniye kaydedildi. Baz istasyonunun sel sularına kapılması esnasında cep telefonuna kayıt eden vatandaşın panik olduğu anlar ise korkuttu. Vatandaş, hayatında böyle bir sel görmediğini ve inşallah baz istasyonunun yıkılmaması için dua ettiğini söyledi. Baz istasyonunun sel sularına kapılması sırasında ise vatandaşlar, korkarak arkalarına bile bakmadan kaçtıkları görüldü. Öte yandan sel sularının verdiği zarardan dolayı bölgede enerji nakillerinde ve iletişimde sorunlar yaşanıyor.