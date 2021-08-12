Baz istasyonunun çökme anı saniye saniye kaydedildi | Video

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde bir GSM şirketine ait baz istasyonunun sel sularına kapılması saniye saniye cep telefonuna kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesinde etkili olan sel nedeniyle bir GSM şirketine ait baz istasyonunun sel sularına kapılması cep telefonuna yansıdı. Vatandaşlar, cep telefonuna kayıttayken baz istasyonu yıkılmaya başladı. Baz istasyonunun yıkıldığını gören vatandaşlar, korkarak bulundukları alandan kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Vatandaşların panik anları ise cep telefonuna saniye saniye kaydedildi. Baz istasyonunun sel sularına kapılması esnasında cep telefonuna kayıt eden vatandaşın panik olduğu anlar ise korkuttu. Vatandaş, hayatında böyle bir sel görmediğini ve inşallah baz istasyonunun yıkılmaması için dua ettiğini söyledi. Baz istasyonunun sel sularına kapılması sırasında ise vatandaşlar, korkarak arkalarına bile bakmadan kaçtıkları görüldü. Öte yandan sel sularının verdiği zarardan dolayı bölgede enerji nakillerinde ve iletişimde sorunlar yaşanıyor.