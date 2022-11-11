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48:16
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den A Haber'e özel açıklamalar | Video 11.11.2022 | 22:27
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İstanbul'da korku dolu anlar! Şarj kablosuyla dehşeti yaşattılar... 11.11.2022 | 21:46
01:16
İstanbul'da korku dolu anlar! Şarj kablosuyla dehşeti yaşattılar... 11.11.2022 | 21:46
02:43
01:10
Market çalışanını şarj kablosuyla bağlayıp gasp ettiler 11.11.2022 | 19:45
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Market çalışanını şarj kablosuyla bağlayıp gasp ettiler 11.11.2022 | 19:45
00:22
Yönetim ofisine patlayıcı atan şüpheliler tutuklandı | Video 11.11.2022 | 16:13
03:38
AFAD Başkanı Yunus Sezer "Çök-kapan-tutun" tatbikatını anlattı | Video 11.11.2022 | 16:07
01:43
30 dolandırıcılık şüphelisi Tarsus'ta adliyeye sevk edildi | Video 11.11.2022 | 14:42
01:20
Tarsus'ta cinayet! Tartıştığı akrabası tarafından öldürüldü | Video 11.11.2022 | 14:41
01:09
Hakimi 180 bin dolar dolandırmışlardı... 45 şebeke üyesi yakalandı! | Video 11.11.2022 | 14:41
00:40
Alanya'da yiyecek arayan tilki görüntülendi | Video 11.11.2022 | 14:40
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DEAŞ'ın silahlı kanadındaki iki terörist yakalandı | Video 11.11.2022 | 12:11
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Kasım 2022 Cuma atv izle! | Video 11.11.2022 | 12:13
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Dolum tesisinde yangın tatbikatı | Video 11.11.2022 | 11:37
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Tekstil fabrikasında çıkan yangın gıda deposuna sıçradı | Video 11.11.2022 | 10:03
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber’e ekranlarına gelen Memleket Meselesi Programında Merve Türkay’ın soruların yanıtladı. İYİ Parti kadrosunun sağdan soldan toplama olduğunu söyleyen Destici, Millet İttifakı'nın adayının Kılıçdaroğlu olacağına inandığını belirtti. Destici ayrıca Kılıçdaroğlu ABD ve İngiltere'de kimlerle görüştüğünün yakın zamanda ortaya çıkacağını ifade etti.