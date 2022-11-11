Video Yaşam BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den A Haber'e özel açıklamalar | Video
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den A Haber'e özel açıklamalar | Video

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den A Haber'e özel açıklamalar | Video

11.11.2022 | 22:27

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den A Haber’e özel açıklamalar | Video 48:16
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber’e ekranlarına gelen Memleket Meselesi Programında Merve Türkay’ın soruların yanıtladı. İYİ Parti kadrosunun sağdan soldan toplama olduğunu söyleyen Destici, Millet İttifakı'nın adayının Kılıçdaroğlu olacağına inandığını belirtti. Destici ayrıca Kılıçdaroğlu ABD ve İngiltere'de kimlerle görüştüğünün yakın zamanda ortaya çıkacağını ifade etti.

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