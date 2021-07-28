Video Yaşam Bebeğini dondurmacıda unuttu, yarım saat sonra aramaya geldi | Video

Bebeğini dondurmacıda unuttu, yarım saat sonra aramaya geldi | Video

Bebeğini dondurmacıda unuttu, yarım saat sonra aramaya geldi | Video
28.07.2021 | 11:34

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Bursa'da inanılmaz bir olay yaşandı. Dondurmacının önündeki kuyrukta arabasıyla unutulan bir yaşındaki bebek için esnaf, polis ve vatandaşlar seferber oldu. Esnaf bebeğin ailesi için sosyal medyada paylaşım yaptı. Yaklaşık yarım saat sonra gelen annenin tavırları orada bulunan diğer kadınları da çileden çıkardı. Dükkan sahiplerinin dikkati sonucu koruma altına alınan bebek polis nezaretinde ailesine teslim edildi.

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Bursa'nın tarihi çarşısında bulunan bir dondurma dükkanında ilginç bir olay yaşandı. Dondurmacının önünde arabasıyla bebeği bırakan anne aniden ortadan kaybolunca; arabasında oturan bebek ortada kaldı. Dükkan sahipleri ve çalışanların dikkati sonucu koruma altına alınan bebeğin ağlamaması için çalışanlar bebeğe dondurma külahı verip onunla sohbet etti.

Bu sırada iş yeri sahibi kalabalığa seslenip sosyal medyadan yayın yapsa da bebeğin sahibi çıkmadı. Diğer yandan dükkan sahipleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler bebeği teslim alacağı sırada ailesi geldi. Sakin bir şekilde bebeği almak isteyen aile polis ekiplerinin yaptığı kimlik sorgusunun ardından unuttukları bebeğini alarak aynı yerde oturmaya devam etti. Dondurma almaya gelen başka bir kadın ise anneye tepki gösterdi.

Unutulan bebeğe çalışanlar tarafından güzel vakit geçirildiği görülürken, bebeği fark eden iş yeri çalışanı Yiğit Polat, '' Akşam burada dondurma sırası vardı. Sonradan bir baktık bebek arabası var. Kuyruktakilere ve çevredekilere sorduk "bu bebek kimin?" diye. Beş dakika boyunca etrafa sorduk. Kimseden ses çıkmadı. Bizde bebek ağlamasın diye sade külah verdik, onunla ilgilendik. Tabi bu sırada polise ihbarda bulundu. Yaklaşık 25-30 dakika bebek burada kaldı. O sırada polis ekipleri geldi. Ekipler bebeği alacağı sırada ailesi geldi. Polis ekipleri ailenin kimlik kontrolünü yaptıktan sonra ailesine teslim ettiler. Sonra da aile gelip buraya oturdular'' dedi.

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