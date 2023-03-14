Video Yaşam Bebek arabası çalan sevgililer tutuklandı! Hırsızlık anları kamerada | Video
Bebek arabası çalan sevgililer tutuklandı! Hırsızlık anları kamerada | Video

Bebek arabası çalan sevgililer tutuklandı! Hırsızlık anları kamerada | Video

14.03.2023 | 09:55

Adana’da bir apartmandan bebek arabası çalan sevgililer tutuklandı, o anlar ise saniye saniye görüntülendi.

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Olay, 16 Şubat günü saat 14.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmana gelen Şükrü K.(22) gözcülük yaparken, sevgilisi Helin B.(23) ise girişte bulunan bebek arabasını çaldı. Çift, olayın ardından çaldıkları bebek arabasıyla birlikte apartmandan ayrıldı. Adresleri belirlenen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Emniyete götürülen erkek, tuvalet ihtiyacını gidermek için apartmana girdiğini öne sürdü. Suçunu kabul eden kadın ise çaldıkları bebek arabalarını tanımadığı bir hurdacıya 30 liraya sattıklarını itiraf etti. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

AĞIR HASARLI BİNADAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI
Diğer bir hırsızlık olayı ise 8 Mart günü Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Ağır hasarlı bir apartmana giren şüpheli İbrahim E.(34), su saatleri, boru ve kabloları çalıp, kapıcı dairesinden aldığı perdeye sardı. Apartmandan çıkan şüpheli, devriye görevindeki bekçilere yakalandı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheli, "Malzemeler zaten atılacaktı. Hurda olduğunu düşünerek aldım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 ayrı olayın 3 şüphelisi de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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