Bebek arabasını saniyeler içinde böyle çaldı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:32
Virajı alamayan tır elektrik direğine çarpıp patlayarak alev aldı | Video 04.06.2021 | 11:19
00:16
Bebek arabasını saniyeler içinde böyle çaldı | Video 04.06.2021 | 11:19
12:03
Müge Anlı canlı yayında duyurdu, gözyaşları sel oldu! 04.06.2021 | 10:45
03:39
01:25
Kaldırımda yürürken başına merdiven düştü | Video 04.06.2021 | 10:34
04:54
01:05
03:52
02:51
Engerek yılanlarının dansı böyle görüntülendi | Video 04.06.2021 | 09:18
00:44
Hatay'da 5 köpeği zehirlediler | Video 04.06.2021 | 09:18
03:55
İstanbul Silivri'de işyerinde patlama! kaynak yapan işçi öldü 04.06.2021 | 08:34
03:17
00:25
03:10
İstanbul Arnavutköy'de silahlı çatışma: 2 yaralı 04.06.2021 | 08:47
02:39
İzmir'de izinli bekçi, ağabeyini darp eden kişiyi tabancayla vurarak öldürdü 04.06.2021 | 08:34
02:35
Ankara'da iş merkezindeki yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı 04.06.2021 | 08:37
00:17
İstanbul Silivri'de korku dolu anlar! Alev alev yanan otomobil hurdaya döndü 04.06.2021 | 08:34
04:05
01:02
İzmir’de feci kazada can pazarı: 6 yaralı | Video 04.06.2021 | 08:09
03:30
Avcılar’da gece yarısı 7 katlı bir binanın iki balkonu çöktü | Video 04.06.2021 | 08:09
Bursa’da apartmanın girişinde bırakılan bebek arabasının çalınma anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, bir apartmanın girişine bırakılan bebek arabasını saniyeler içinde alıp kaçtı. Bina sakinlerini şaşkına çeviren hırsızlık çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Apartmanın kapısının açık olmasından faydalanan hırsız, kısa sürede arabayı alıp gözden kayboldu. Daha öncede bölgede farklı hırsızlık olaylarıyla karşı karşıya gelen mahalle sakinleri tedirginlik yaşıyor. Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.