Bebek’te yat yangını: Kova ile müdahale ederek söndürmeye çalıştı | Video
Bebek sahilde bulunan bir yatta yangın çıktı. Yangın esnasında bir vatandaş kova ile yangını söndürmeye çalışırken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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