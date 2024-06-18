Video Yaşam Bebek’te yat yangını: Kova ile müdahale ederek söndürmeye çalıştı | Video
Bebek’te yat yangını: Kova ile müdahale ederek söndürmeye çalıştı | Video

Bebek’te yat yangını: Kova ile müdahale ederek söndürmeye çalıştı | Video

18.06.2024 | 15:34

Bebek sahilde bulunan bir yatta yangın çıktı. Yangın esnasında bir vatandaş kova ile yangını söndürmeye çalışırken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Beşiktaş Bebek sahilde demirli bulunan bir yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. O esnada bir vatandaş bot ile yata yaklaşarak yanan yata kova ile su atarak müdahale etmeye çalıştı. O anlar kıyıda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası yatta maddi hasar meydana geldi.
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