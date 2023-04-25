Bekçileri etkisiz hale getirip 500 bin TL'lik zirai ilaç gasp ettiler: 1 şüpheli tutuklandı | Video 25.04.2023 | 09:50 Adana’da bir çiftliğe girip iki bekçiyi silahla etkisiz hale getirip 500 bin lira değerinde zirai ilacı gasp ettiği öne sürülen şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, İki hafta önce merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent-Aydıncık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ulvi T.'ye(62) ait çiftliğe gelen 4 kişi, iki bekçiyi silahla etkisiz hale getirip 500 bin lira değerindeki zirai ilacı gasp edip kayıplara karıştı. Şüpheliler gittikten sora bekçiler durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelip çalışma başlattı. Polis zirai ilaçları götüren aracın plakasını tespit edip şüphelileri belirledi. Doğankent Mahallesindeki şüphelilerin adreslerine baskın yapan polis 4 şahsı yakaladı. Gözaltına alınan İbrahim İ.(18), Oktay Ö.(27), Süleyman Ö.(32) ve Yunus D.(27) emniyete götürülerek ifadesi alındı. Şüphelilerden İbrahim İ. gaspı kendisinin gerçekleştirdiğini diğer arkadaşlarından sadece araç aldığını onların olayla bir ilgisi olmadığını öne sürdü. Diğer şüpheliler de suçlamaları kabul etmedi.İfadelerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkartılan şüphelilerden İbrahim İ. tutuklandı, diğer 3'ü ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.