Bekçinin dikkati hırsızları ele verdi

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Eskişehir'de motosiklet çalan 4 kişi tutuklandı 10.10.2021 | 12:36
Eskişehir’de bir maden ocağından metal malzeme çalan şüpheliler bekçinin olayı erken fark etmesi sonucunda jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Aşağıçağlan Mahallesinde faal olmayan Taş Ocağından metal malzemelerin çalındığı bekçi tarafından fark edilerek, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kısa sürede olayda kullanılan plakasız kamyonet ve içerisindeki 3 şüpheliyi çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı.
Şüpheliler, Ö.A., M.Ö. ve Z.A.'ın yapılan sorgulamalarında Z.A.'nın ''Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak. Kabul etmek ve bulundurmak'' ve ''Kasten Yaralama'' olmak üzere iki ayrı suçtan arandığı tespit edildi.
Şüpheliler olayı gerçekleştirdikleri itiraf etmelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece Ö.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer şüpheliler M.Ö. ve Z.A. tutuklanarak Eskişehir H ve L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Öte yandan, şüphelilerin olayda kullanmış olduğu aracın plakasız olması ve içerisi görünmeyecek şekilde camlarının koyu renkli film ile kaplanmış olmasından dolayı araç sahibine 965 lira İdari Para Cezası yazıldığı öğrenildi.