Beklenen şiddetli yağışın ardından Arhavi ilçe merkezinde sokaklar yine göle döndü | Video
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Artvin'in Arhavi ilçe merkezi 24 Temmuz'da yaşanan selin ardından bugün 2. kez şiddetli yağışların etkisi altında kaldı.