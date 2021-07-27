Video Yaşam Beklenen şiddetli yağışın ardından Arhavi ilçe merkezinde sokaklar yine göle döndü | Video

Beklenen şiddetli yağışın ardından Arhavi ilçe merkezinde sokaklar yine göle döndü | Video

Beklenen şiddetli yağışın ardından Arhavi ilçe merkezinde sokaklar yine göle döndü | Video
27.07.2021 | 17:35

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Artvin'in Arhavi ilçe merkezi 24 Temmuz'da yaşanan selin ardından bugün 2. kez şiddetli yağışların etkisi altında kaldı.

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