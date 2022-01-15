Video Yaşam Belçika'da raylara itilen kadın ölümle burun buruna geldi | Video
Belçika'da raylara itilen kadın ölümle burun buruna geldi | Video

Belçika'da raylara itilen kadın ölümle burun buruna geldi | Video

15.01.2022 | 17:45

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Belçika'nın başkenti Brüksel'deki metro istasyonunda bir erkek tarafından raylara itilen kadın, metronun son anda durmasıyla ölümden döndü.

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