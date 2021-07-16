Belçika'daki sel felaketinde ölü sayısı 23'e yükseldi | Video

Belçika'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselirken, 5 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi. Liege Valisi Herve Jamar ölenlerin kimlik tespitleri ise henüz yapılamadığını söyledi.