Video Yaşam Belçikalı Türk komedyenden depremzedelere destek gösterisi | Video
Belçikalı Türk komedyenden depremzedelere destek gösterisi | Video

Belçikalı Türk komedyenden depremzedelere destek gösterisi | Video

20.04.2023 | 22:17

Belçika’da yaşayan Türk komedyen Erhan Demirci, Belçikalı meslektaşlarıyla birlikte gösteriler düzenleyerek depremzedeler için yardım topladı.

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