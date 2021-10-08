Belediye başkanı sahnede hem çaldı, hem söyledi | Video

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Kocaeli'de Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, katıldığı kültür festivalinde sazın ezgisine kapılarak sahneye çıktı. Başkan Çiftçi hem saz çaldı, hem de türkü söyledi.
Doğu Anadolu Yöresel Dernekler Kültür Festivali'ne katılan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, müziğin etkisinde kalarak bir anda sahneye çıktı. Sazı isteyen Bünyamin Çiftçi, önce müzisyenlerin arasına yerleşti, sonra da bağlamayı konuşturdu. Dakikalarca vatandaşa saz çalan Bünyamin Çiftçi, "Ağlama gözlerim", "Leylim Ley" türkülerini hem çaldı, hem söyledi. Performansıyla festivale katılanlardan büyük alkış alan Çiftçi, saz çalmayı çok sevdiğini, sesini duyunca karşı koyamadığını söyledi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Çiftçi, "Festivalimizde bir türkü de benden" diyerek takipçileriyle paylaştı. Çiftçi'nin paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.