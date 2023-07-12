Belediye binasında dehşet saçmıştı! Görüntüler ortaya çıktı | Video
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasında ateş ettikten sonra yakalanan müteahhit Fevzi Polat, çıkarıldığı mahkemece 'Silahla tehdit' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanmıştı. Şüphelinin belediye binasına girmeden önceki ve silahıyla içeri giriş yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir süre dışarda telefonla konuşan Polat daha sonra X-Ray cihazından geçip binaya giriyor. Girişte cihaz silahtan dolayı alarm versede kimse aldırış etmiyor.
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