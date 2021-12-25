Video Yaşam Belediye otobüsünde, kahvehanede örgü ören yaşlı amcayı görenler gözlerine inanamadı | Video
Belediye otobüsünde, kahvehanede örgü ören yaşlı amcayı görenler gözlerine inanamadı | Video

Belediye otobüsünde, kahvehanede örgü ören yaşlı amcayı görenler gözlerine inanamadı | Video

25.12.2021 | 10:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gürcistanlı hırsız İstanbulkart’tan yola çıkılarak yakalandı 02:19
Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı 25.12.2021 | 10:37
Tarihi İnci Pastanesi taklitçilere dava açtı | Video 06:04
Tarihi İnci Pastanesi taklitçilere dava açtı | Video 25.12.2021 | 10:36
Belediye otobüsünde, kahvehanede örgü ören yaşlı amcayı görenler gözlerine inanamadı | Video 00:28
Belediye otobüsünde, kahvehanede örgü ören yaşlı amcayı görenler gözlerine inanamadı | Video 25.12.2021 | 10:27
Lahit mezar bulunan bölgede Hermes figürlü yüzüğe ulaşıldı | Video 01:25
Lahit mezar bulunan bölgede "Hermes" figürlü yüzüğe ulaşıldı | Video 25.12.2021 | 10:23
Sultangazi’de yer altı kabloları bomba gibi patladı | Video 00:53
Sultangazi'de yer altı kabloları bomba gibi patladı | Video 25.12.2021 | 10:04
Taksici Sanayiye gideceğim bahanesiyle yolcuları böyle indirdi | Video 00:36
Taksici "Sanayiye gideceğim" bahanesiyle yolcuları böyle indirdi | Video 25.12.2021 | 09:55
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye, Antalya’ya sevk edildi | Video 02:27
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye, Antalya’ya sevk edildi | Video 25.12.2021 | 09:46
İstanbul’da tarihi eser operasyonu! Bizans dönemine ait 200 tarihi sikke ele geçirildi | Video 00:46
İstanbul'da tarihi eser operasyonu! Bizans dönemine ait 200 tarihi sikke ele geçirildi | Video 25.12.2021 | 09:46
İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 9 şüpheli yakalandı | Video 00:43
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 9 şüpheli yakalandı | Video 25.12.2021 | 09:46
Aç kalan kurt şehir merkezine indi | Video 00:15
Aç kalan kurt şehir merkezine indi | Video 25.12.2021 | 09:46
Bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan şüpheli yakalandı | Video 02:02
Bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan şüpheli yakalandı | Video 25.12.2021 | 09:38
Poliklinikteki çocuğun dizine vurup, tokat attı | Video 00:33
Poliklinikteki çocuğun dizine vurup, tokat attı | Video 25.12.2021 | 09:38
Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı | Video 06:32
Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı | Video 25.12.2021 | 09:15
Karla kaplanan Dumanlı Tabiat Parkı görüntülendi | Video 06:29
Karla kaplanan Dumanlı Tabiat Parkı görüntülendi | Video 25.12.2021 | 09:19
Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı! O anlar kamerada | Video 04:02
Küçükçekmece'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı! O anlar kamerada | Video 25.12.2021 | 09:15
Esenyurt’ta kadın cinayeti! Adım adım takip etti, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü | Video 01:25
Esenyurt’ta kadın cinayeti! Adım adım takip etti, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü | Video 25.12.2021 | 08:32
Yarış yapan araçlardan kaçmak isterken bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı | Video 01:12
Yarış yapan araçlardan kaçmak isterken bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı | Video 25.12.2021 | 08:32
İstanbul emniyetinden kaçak alkol denetimi | Video 01:09
İstanbul emniyetinden kaçak alkol denetimi | Video 25.12.2021 | 08:32
Böyle hırsız görülmedi! Önce Türk bayrağını öptü sonra hırsızlık yaptı | Video 00:25
Böyle hırsız görülmedi! Önce Türk bayrağını öptü sonra hırsızlık yaptı | Video 25.12.2021 | 08:32
Aldığı cevizler çürük çıktı diye eşi tarafından terk edilmişti! Esra Erol’da büyük kavuşma! | Video 01:56
Aldığı cevizler çürük çıktı diye eşi tarafından terk edilmişti! Esra Erol’da büyük kavuşma! | Video 24.12.2021 | 18:52

Bursa’da otobüste el işi yapan dede kameralara yansıdı. Bu anlara şahitlik edenler ise gözlerine inanamadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, belediye otobüsüne yolcu olarak binen yaşlı adam önce boş koltuğa oturdu. Daha sonra poşetinden çıkardığı el işini yapmaya başladı. Bu anlara şahitlik eden diğer yolcular ise gözlerine inanamazken, bu anlar cep telefon kameraları tarafından kaydedildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA