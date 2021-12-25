Belediye otobüsünde, kahvehanede örgü ören yaşlı amcayı görenler gözlerine inanamadı | Video
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Bursa’da otobüste el işi yapan dede kameralara yansıdı. Bu anlara şahitlik edenler ise gözlerine inanamadı.
Edinilen bilgiye göre, belediye otobüsüne yolcu olarak binen yaşlı adam önce boş koltuğa oturdu. Daha sonra poşetinden çıkardığı el işini yapmaya başladı. Bu anlara şahitlik eden diğer yolcular ise gözlerine inanamazken, bu anlar cep telefon kameraları tarafından kaydedildi.