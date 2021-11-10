Video Yaşam Belgeseli çekilmişti! Ölmeyen adam lakaplı Ümmet Dede evinde ölü bulundu | Video
Belgeseli çekilmişti! Ölmeyen adam lakaplı Ümmet Dede evinde ölü bulundu | Video

Belgeseli çekilmişti! Ölmeyen adam lakaplı Ümmet Dede evinde ölü bulundu | Video

10.11.2021 | 11:04

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Kayseri'nin Özvatan İlçesi Küpeli Köyünde yaşayan ve ölmeyen adam olarak bilinen Ümmet Büyükodabaşı 88 yaşında hayatını kaybetti. 3 kurşun yiyen, üzerine iki kez ağaç devrilen ve bir kez de kaya altında kalmasına rağmen ölmeyen Ümmet dedenin ölümü köylülerini yasa boğdu.

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Küpeli Köyünde yaşayan ve renkli kişiliğiyle tanınan Ümmet Büyükodabaşı, 88 yıllık yaşamında 6 kez ölümden döndü. Köylülerinin 7 canlı dediği Ümmet Dede belgesellere de konu oldu. Üç kez vurulmasına rağmen ölmeyen Ümmet Büyükodabaşı başına gelen her olaydan kıl payı kurtuldu.

Köylülerinin 'Ölmeyen Adam' lakabını taktığı Ümmet Büyükodabaşı, belgesel ekibine; "Üç kurşun yedim döşümden ama ölmedim. Daha sonra üzerine iki defa ağaç devrildi yine ölmedim. Köylümüz Mucuk Hasan üzerime kaya yuvarladı yine ölmedim" şeklinde anlattı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Röportajında yıllar önce kaybettiği eşinin rüyasına girerek kendisini çağırdığını belirten Ümmet Büyükodabaşı; "Eşimi dün rüyamda gördüm. Bana daha gelmiyor musun bu tarafa dedi. Bende Allah bilir dedim" diye konuştu.

Uzun süre evinden dışarı çıkmamasından şüphelenen köylüleri, girdikleri evinde Ümmet dedeyi yatağında ölü olarak buldu. Yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ümmet Büyükodabaşı'nın ölümü köylülerini yasa boğdu. Köylüleri Ümmet dede sonunda eşine kavuştu yorumunda bulundular. Ümmet Büyükodabaşı'nın cenazesi Yeni Caminde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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